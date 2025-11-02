Imenik tvrtki
Workday
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Workday Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in United States u Workday kreće se od $213K year za M2 do $510K year za M5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $430K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Workday. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
M2
Associate Manager
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
Manager
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
Senior Manager
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
Director
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Workday, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Workday in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $569,104. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Workday za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $434,000.

