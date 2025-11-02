Workday Menadžer Projekta Plaće

Menadžer Projekta naknada in United States u Workday kreće se od $140K year do $315K. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $226K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Workday. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus P1 $ -- $ -- $ -- $ -- P2 $ -- $ -- $ -- $ -- P3 $ -- $ -- $ -- $ -- P4 $233K $162K $47.2K $24.3K Prikaži 2 više nivoa

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( USD ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Primajte obavještenja o novim plaćama Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Workday, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 6.25 % tromjesečno )

Koji je raspored sticanja u Workday ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Menadžer Projekta ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.