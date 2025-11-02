Imenik tvrtki
Workday
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Dizajna Proizvoda

  • Sve Menadžer Dizajna Proizvoda plaće

Workday Menadžer Dizajna Proizvoda Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Workday. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Workday, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Dizajna Proizvoda u Workday in Denmark ima godišnju ukupnu naknadu od DKK 1,758,552. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Workday za ulogu Menadžer Dizajna Proizvoda in Denmark je DKK 1,211,775.

