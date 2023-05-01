Imenik tvrtki
WisdomTree
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

WisdomTree Plaće

Plaće u WisdomTree kreću se od $85,570 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $338,300 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika WisdomTree. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Administrativni Asistent
$85.6K
Poslovni Analitičar
$151K
Analitičar Podataka
$87.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Menadžer Proizvoda
$338K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در WisdomTree، Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $338,300 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در WisdomTree برابر $119,093 است.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za WisdomTree

Povezane tvrtke

  • Coinbase
  • Uber
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi