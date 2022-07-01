Imenik tvrtki
Wildlife Studios
Wildlife Studios Plaće

Plaće u Wildlife Studios kreću se od $19,813 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $767,820 za Menadžer Dizajna Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Wildlife Studios. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Softverski Inženjer
Median $19.8K

Softverski Inženjer Video Igara

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $108K
Poslovni Analitičar
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analitičar Podataka
$39.5K
Znanstvenik Podataka
$177K
Dizajner Proizvoda
$23.2K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$768K
Menadžer Proizvoda
$26.1K
Menadžer Programa
$105K
Menadžer Projekta
$130K
Regrutač
$22.3K
Arhitekt Rješenja
$23.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Wildlife Studios je Menadžer Dizajna Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $767,820. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Wildlife Studios je $41,538.

