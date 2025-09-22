Imenik tvrtki
WEX Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in Brazil u WEX kreće se od R$118K year za Software Engineer II do R$168K year za Software Engineer III. Medijan year paketa naknade in Brazil ukupno iznosi R$153K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u WEX. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at WEX in Brazil sits at a yearly total compensation of R$198,930. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEX for the Softverski Inženjer role in Brazil is R$154,969.

