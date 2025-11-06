Imenik tvrtki
WeTransfer
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Amsterdam Area

WeTransfer Softverski Inženjer Plaće u Greater Amsterdam Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Amsterdam Area u WeTransfer ukupno iznosi €90.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u WeTransfer. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€90.7K
Razina
Senior I
Osnovna plaća
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u WeTransfer?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u WeTransfer in Greater Amsterdam Area ima godišnju ukupnu naknadu od €138,432. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u WeTransfer za ulogu Softverski Inženjer in Greater Amsterdam Area je €90,671.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za WeTransfer

Povezane tvrtke

  • Sendbird
  • Mendix
  • Branding Brand
  • Adyen
  • Hootsuite
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi