Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in United States u Westlake Chemical ukupno iznosi $177K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Westlake Chemical. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Ukupno godišnje
$177K
Razina
L3
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$20K
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Westlake Chemical in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $185,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Westlake Chemical za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $177,000.

