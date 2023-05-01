Imenik tvrtki
WEKA
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

WEKA Plaće

Plaće u WEKA kreću se od $145,884 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $323,375 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika WEKA. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $146K
Poslovni Razvoj
$323K
Prodaja
$225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$322K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u WEKA je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $323,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u WEKA je $273,905.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za WEKA

Povezane tvrtke

  • Flipkart
  • Lyft
  • Airbnb
  • Uber
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi