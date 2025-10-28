Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Netherlands u WEBB Traders ukupno iznosi €93.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u WEBB Traders. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Ukupno godišnje
€93.8K
Razina
Junior
Osnovna plaća
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€23.5K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u WEBB Traders in Netherlands ima godišnju ukupnu naknadu od €103,782. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u WEBB Traders za ulogu Softverski Inženjer in Netherlands je €93,847.

