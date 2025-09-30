Imenik tvrtki
Waymo
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plaće

  • San Francisco Bay Area

Waymo Menadžer Tehničkih Programa Plaće u San Francisco Bay Area

Menadžer Tehničkih Programa naknada in San Francisco Bay Area u Waymo kreće se od $254K year za L4 do $443K year za L6. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $495K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Waymo. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
WMU

U Waymo, WMUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Tehničkih Programa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Menadžer Tehničkih Programa hjá Waymo in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $515,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Waymo fyrir Menadžer Tehničkih Programa hlutverkið in San Francisco Bay Area er $313,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Waymo

Povezane tvrtke

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi