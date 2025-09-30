Softverski Inženjer naknada in Warsaw Metropolitan Area u Waymo kreće se od PLN 80.1K year za L3 do PLN 97.1K year za L4. Medijan year paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 87K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Waymo. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Waymo, WMUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
WMUs are Waymo's version of RSUs
