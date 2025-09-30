Imenik tvrtki
Waymo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • San Francisco Bay Area

Waymo Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Waymo kreće se od $234K year za L3 do $900K year za L7. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $355K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Waymo. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
(Početni nivo)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
WMU

U Waymo, WMUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Waymo in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $900,429. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Waymo za ulogu Softverski Inženjer in San Francisco Bay Area je $353,000.

Ostali resursi