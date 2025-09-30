Imenik tvrtki
Waymo
Waymo Softverski Inženjer Plaće u Poland

Softverski Inženjer naknada in Poland u Waymo kreće se od PLN 80.1K year za L3 do PLN 97.1K year za L4. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 87K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Waymo. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
(Početni nivo)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
WMU

U Waymo, WMUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Uključeni nazivi

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Waymo in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 112,939. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Waymo za ulogu Softverski Inženjer in Poland je PLN 87,756.

Ostali resursi