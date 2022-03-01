Imenik tvrtki
VVDN Technologies Plaće

Plaće u VVDN Technologies kreću se od $1,172 ukupne godišnje naknade za Hardverski Inženjer na donjoj strani do $122,400 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VVDN Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/13/2025

Softverski Inženjer
Median $100K
Hardverski Inženjer
$1.2K
Dizajner Proizvoda
$4.6K

Menadžer Proizvoda
$122K
Arhitekt Rješenja
$39.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u VVDN Technologies je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $122,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VVDN Technologies je $39,689.

