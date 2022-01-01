Imenik tvrtki
VTS
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

VTS Plaće

Plaće u VTS kreću se od $88,200 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $850,944 za Regrutер na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VTS. Zadnje ažuriranje: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $115K

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $155K
Dizajner Proizvoda
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Menadžer Proizvoda
Median $116K
Poslovni Analitičar
$88.2K
Korisnička Služba
$118K
Uspjeh Korisnika
$179K
Znanstvenik Podataka
$161K
Hardverski Inženjer
$107K
Menadžer Projekta
$114K
Regrutер
$851K
Prodaja
$189K
Prodajni Inženjer
$161K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$116K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U VTS, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U VTS, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u VTS je Regrutер at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $850,944. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VTS je $116,920.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za VTS

Povezane tvrtke

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • Bluecrew
  • Bamboo Rose
  • Shiftsmart
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi