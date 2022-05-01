Imenik tvrtki
VTEX
VTEX Plaće

Plaće u VTEX kreću se od $30,845 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $215,070 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VTEX. Zadnje ažuriranje: 11/13/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Savjetnik za Upravljanje
$84.1K
Marketing
$80.2K

Dizajner Proizvoda
$51.6K
Menadžer Proizvoda
$60K
Prodaja
$215K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$212K
Arhitekt Rješenja
$66.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u VTEX je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $215,070. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VTEX je $66,455.

