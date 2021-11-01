Imenik tvrtki
VTB
VTB Plaće

Plaće u VTB kreću se od $23,780 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $165,340 za IT Tehnolog na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VTB. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $41.3K

Backend Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $32.8K
Arhitekt Rješenja
Median $83.8K

Dizajner Proizvoda
Median $44.9K
Menadžer Projekta
Median $40.3K
Poslovni Analitičar
Median $41.1K
Menadžer Proizvoda
Median $54K
Analitičar Podataka
$23.8K
Financijski Analitičar
$44.9K
Ljudski Resursi
$89.8K
IT Tehnolog
$165K
Marketing
$52.7K
Prodaja
$34.1K
Menadžer Tehničkih Programa
$128K
Rizični Kapitalist
$117K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u VTB je IT Tehnolog at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $165,340. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VTB je $44,919.

