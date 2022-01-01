Imenik tvrtki
Volvo Car Plaće

Plaće u Volvo Car kreću se od $4,814 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $201,000 za Poslovne Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Volvo Car. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Softverski Inženjer
Median $66.3K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $71.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $96.3K

Znanstvenik Podataka
Median $64K
Računovođa
$24.1K
Poslovne Operacije
$201K
Poslovni Analitičar
$82.6K
Analitičar Podataka
$58.7K
Hardverski Inženjer
$22.6K
Industrijski Dizajner
$5.9K
Marketing
$52.6K
Strojarki Inženjer
$24.9K
Dizajner Proizvoda
$83K
Regrutač
$90.2K
Arhitekt Rješenja
$69K
Tehnički Pisac
$4.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Volvo Car je Poslovne Operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Volvo Car je $65,187.

