Voltela
    • O nama

    Voltela is a company that provides guaranteed network connectivity for unlimited safety of autonomous drone operations using off the shelf communication hardware and proprietary software solutions.

    voltela.com
    Web stranica
    2021
    Godina osnivanja
    5
    Broj zaposlenika
    $0-$1M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

