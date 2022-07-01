Imenik tvrtki
Voloridge Investment Management
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Voloridge Investment Management Plaće

Plaće u Voloridge Investment Management kreću se od $78,499 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $489,600 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Voloridge Investment Management. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $200K
Analitičar Podataka
$78.5K
Menadžer Znanosti o Podacima
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Znanstvenik Podataka
$248K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Voloridge Investment Management je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $489,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Voloridge Investment Management je $224,176.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Voloridge Investment Management

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Netflix
  • Stripe
  • Dropbox
  • Google
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi