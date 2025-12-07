Imenik tvrtki
Prosječna Korporativni Razvoj ukupna naknada u Volaris Group kreće se od CA$330K do CA$452K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Volaris Group. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$260K - $308K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$240K$260K$308K$328K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korporativni Razvoj u Volaris Group ima godišnju ukupnu naknadu od CA$451,614. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Volaris Group za ulogu Korporativni Razvoj je CA$329,875.

