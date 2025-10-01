Imenik tvrtki
VMware
VMware Softverski Inženjer Plaće u Greater Austin Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Austin Area u VMware kreće se od $163K year za P2 do $284K year za Staff Engineer 1. Medijan year paketa naknade in Greater Austin Area ukupno iznosi $222K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u VMware. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MTS 1
P1(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
P3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
P4
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U VMware, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Sistemski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u VMware in Greater Austin Area ima godišnju ukupnu naknadu od $410,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VMware za ulogu Softverski Inženjer in Greater Austin Area je $228,000.

Ostali resursi