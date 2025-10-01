Imenik tvrtki
Softverski Inženjer naknada in Bulgaria u VMware kreće se od BGN 45K year za P1 do BGN 224K year za Staff Engineer 2. Medijan year paketa naknade in Bulgaria ukupno iznosi BGN 113K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u VMware. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MTS 1
P1(Početni nivo)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
BGN 278K

Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U VMware, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



Uključeni nazivi

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Sistemski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u VMware in Bulgaria ima godišnju ukupnu naknadu od BGN 224,075. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VMware za ulogu Softverski Inženjer in Bulgaria je BGN 104,876.

