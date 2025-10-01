Imenik tvrtki
VMware
VMware Menadžer Proizvoda Plaće u San Francisco Bay Area

Menadžer Proizvoda naknada in San Francisco Bay Area u VMware kreće se od $193K year za P3 do $460K year za P7. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $310K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u VMware. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U VMware, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)



ČPP

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Menadžer Proizvoda ni VMware in San Francisco Bay Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti $463,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni VMware fun ipa Menadžer Proizvoda in San Francisco Bay Area ni $306,000.

Ostali resursi