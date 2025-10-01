Menadžer Proizvoda naknada in New York City Area u VMware kreće se od $200K year za P3 do $488K year za P6. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $311K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u VMware. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U VMware, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)