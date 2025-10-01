VMware Menadžer Proizvoda Plaće u New York City Area

Menadžer Proizvoda naknada in New York City Area u VMware kreće se od $200K year za P3 do $488K year za P6. Medijan year paketa naknade in New York City Area ukupno iznosi $311K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u VMware. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus P3 Product Manager $200K $158K $25.6K $16.1K P4 Sr. Product Manager $230K $192K $22.5K $15K P5 Product Line Manager $272K $191K $44.5K $36.3K P6 Sr. Product Line Manager $488K $275K $175K $37.5K Prikaži 2 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U VMware, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

Koji je raspored sticanja u VMware ?

