Plaće u VK kreću se od $16,887 ukupne godišnje naknade za Menadžer Poslovnih Operacija na donjoj strani do $201,000 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VK. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U VK, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
