VK Plaće

Plaće u VK kreću se od $16,887 ukupne godišnje naknade za Menadžer Poslovnih Operacija na donjoj strani do $201,000 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VK. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Softverski Inženjer
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS Inženjer

Android Inženjer

Mobilni Softverski Inženjer

Frontend Softverski Inženjer

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Sigurnosni Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Znanstvenik Podataka
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Menadžer Proizvoda
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Analitičar Podataka
Median $39K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $80.2K
Dizajner Proizvoda
Median $36.6K

UI Dizajner

Menadžer Projekta
Median $45.4K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Menadžer Poslovnih Operacija
$16.9K
Poslovni Analitičar
$18.2K
Poslovni Razvoj
$47.2K
Menadžer Znanosti o Podacima
$201K
Hardverski Inženjer
$101K
Ljudski Resursi
$31.8K
IT Tehnolog
$47K
Pravni
$32K
Regrutač
$37.3K
Arhitekt Rješenja
$62.6K

Arhitekt Podataka

Menadžer Tehničkih Programa
$70.2K
UX Istraživač
$34.7K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U VK, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u VK je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VK je $42,804.

