  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Vitech Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in United States u Vitech ukupno iznosi $129K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Vitech. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Medijan paketa
company icon
Vitech
Product Manager
New York, NY
Ukupno godišnje
$129K
Razina
L3
Osnovna plaća
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Vitech in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $132,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vitech za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $128,000.

