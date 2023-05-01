Imenik tvrtki
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Plaće

Plaće u Visual Data Media Services kreću se od $32,249 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $110,550 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Visual Data Media Services. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

$160K

Analitičar Podataka
$111K
Marketing Operacije
$45.7K
Prodaja
$79.6K

Softverski Inženjer
$32.2K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Visual Data Media Services je Analitičar Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $110,550. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Visual Data Media Services je $62,653.

Ostali resursi