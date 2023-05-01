Vistex Plaće

Plaće u Vistex kreću se od $81,332 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $157,182 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Vistex . Zadnje ažuriranje: 11/19/2025