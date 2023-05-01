Imenik tvrtki
Vistex
Vistex Plaće

Plaće u Vistex kreću se od $81,332 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $157,182 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Vistex. Zadnje ažuriranje: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Menadžer Projekta
$157K
Softverski Inženjer
$81.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Vistex je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $157,182. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vistex je $119,257.

Ostali resursi

