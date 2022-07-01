Imenik tvrtki
Visteon
Visteon Plaće

Plaće u Visteon kreću se od $7,188 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $293,963 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Visteon. Zadnje ažuriranje: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $8.1K
Poslovni Razvoj
$294K
Znanstvenik Podataka
$18.9K

Financijski Analitičar
$167K
Hardverski Inženjer
$111K
Podrška Prodaji
$269K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$7.2K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$112K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Visteon je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $293,963. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Visteon je $111,413.

Ostali resursi

