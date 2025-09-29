Imenik tvrtki
Visma
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Visma Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Finland u Visma ukupno iznosi €58.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Visma. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Medijan paketa
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Ukupno godišnje
€58.8K
Razina
L2
Osnovna plaća
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Visma?

€160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Visma in Finland ima godišnju ukupnu naknadu od €72,135. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Visma za ulogu Menadžer Proizvoda in Finland je €58,812.

