Visiting Nurse Association
Visiting Nurse Association Plaće

Medijan plaće u Visiting Nurse Association je $70,350 za Znanstvenik Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Visiting Nurse Association. Zadnje ažuriranje: 11/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Znanstvenik Podataka
$70.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Visiting Nurse Association je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $70,350. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Visiting Nurse Association je $70,350.

Ostali resursi

