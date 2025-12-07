Imenik tvrtki
Vise
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Regrutер

  • Sve Regrutер plaće

Vise Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in United States u Vise kreće se od $113K do $155K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Vise. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$123K - $146K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$113K$123K$146K$155K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Regrutер prijavas u Vise za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Vise?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Regrutер ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Vise in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $155,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vise za ulogu Regrutер in United States je $113,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Vise

Povezane tvrtke

  • Lumileds
  • Bluecore
  • Juniper Square
  • SAS Software
  • Degreed
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/vise/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.