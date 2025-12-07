Imenik tvrtki
Visai Labs
Visai Labs Marketing Plaće

Prosječna Marketing ukupna naknada in India u Visai Labs kreće se od ₹346K do ₹502K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Visai Labs. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$4.5K - $5.2K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Visai Labs?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Marketing u Visai Labs in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹502,267. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Visai Labs za ulogu Marketing in India je ₹346,100.

Ostali resursi

