Virginia Tech
Virginia Tech Plaće

Plaće u Virginia Tech kreću se od $33,150 ukupne godišnje naknade za Biomedicinski Inženjer na donjoj strani do $91,540 za Inženjer Materijala na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Virginia Tech. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Znanstvenik Podataka
Median $68.6K

Hardverski Inženjer
Median $42K
Biomedicinski Inženjer
$33.2K
Kemijski Inženjer
$51K

Istraživački Inženjer

IT Tehnolog
$78K
Inženjer Materijala
$91.5K
Arhitekt Rješenja
$75.4K
ČPP

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Virginia Tech ialah Inženjer Materijala at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $91,540. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Virginia Tech ialah $68,640.

