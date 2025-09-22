Imenik tvrtki
Vinted
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Vinted Znanstvenik Podataka Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Vinted. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€72.1K - €87.1K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€67.3K€72.1K€87.1K€91.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

€141K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Vinted, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Vinted in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €91,863. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vinted za ulogu Znanstvenik Podataka in Germany je €67,313.

Ostali resursi