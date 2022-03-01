Imenik tvrtki
Vinted
Vinted Plaće

Plaće u Vinted kreću se od $33,163 ukupne godišnje naknade za Regrutер na donjoj strani do $127,917 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Vinted. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Softverski Inženjer
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend softverski inženjer

Regrutер
Median $33.2K
Poslovni Razvoj
$73.3K

Analitičar Podataka
$73.1K
Znanstvenik Podataka
$90K
Ljudski Resursi
$58.6K
Pravni
$110K
Marketinške Operacije
$49.7K
Dizajner Proizvoda
$70.1K
Menadžer Proizvoda
$99.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$128K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Vinted, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Vinted je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $127,917. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vinted je $73,173.

Ostali resursi