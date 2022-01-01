Imenik tvrtki
Vineti
Vineti Plaće

Plaće u Vineti kreću se od $36,246 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $238,800 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Vineti. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Dizajner Proizvoda
$239K
Menadžer Proizvoda
$36.2K
Softverski Inženjer
$99.5K

Menadžer Tehničkih Programa
$99.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Vineti je Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $238,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vineti je $99,500.

