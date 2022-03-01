Imenik tvrtki
VideoAmp
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

VideoAmp Plaće

Plaće u VideoAmp kreću se od $135,000 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $293,460 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VideoAmp. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $176K

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Prodaja
Median $135K
Menadžer Proizvoda
Median $175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Znanstvenik Podataka
$169K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$293K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VideoAmp jest Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $293,460. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VideoAmp wynosi $175,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za VideoAmp

Povezane tvrtke

  • Bluecore
  • Amobee
  • Conductor
  • Clarifai
  • Gong
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi