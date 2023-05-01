Imenik tvrtki
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Plaće

Plaće u Vicarious Surgical kreću se od $91,017 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $147,735 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Vicarious Surgical. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Hardverski Inženjer
$130K
Strojarki Inženjer
$91K
Menadžer Proizvoda
$126K

Softverski Inženjer
$148K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Vicarious Surgical je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $147,735. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Vicarious Surgical je $127,635.

