ViacomCBS Plaće

Plaće u ViacomCBS kreću se od $61,762 ukupne godišnje naknade za Menadžer Poslovnih Operacija na donjoj strani do $413,055 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ViacomCBS. Zadnje ažuriranje: 8/29/2025
33.33%
GOD 1
33.33%
GOD 2
33.33%
GOD 3
U ViacomCBS, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.33% stječe se u 1st-GOD (33.33% godišnje)
33.33% stječe se u 2nd-GOD (33.33% godišnje)
33.33% stječe se u 3rd-GOD (33.33% godišnje)
