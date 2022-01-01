ViacomCBS Plaće

Plaće u ViacomCBS kreću se od $61,762 ukupne godišnje naknade za Menadžer Poslovnih Operacija na donjoj strani do $413,055 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ViacomCBS . Zadnje ažuriranje: 8/29/2025