ViacomCBS Plaće

Plaće u ViacomCBS kreću se od $61,762 ukupne godišnje naknade za Menadžer Poslovnih Operacija na donjoj strani do $413,055 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ViacomCBS. Zadnje ažuriranje: 8/29/2025

$160K

Softverski Inženjer
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Menadžer Proizvoda
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $307K

Poslovni Analitičar
Median $134K
Analitičar Podataka
Median $121K
Znanstvenik Podataka
Median $209K
Dizajner Proizvoda
Median $160K
Arhitekt Rješenja
Median $213K

Arhitekt Podataka

Marketing
Median $118K
Menadžer Programa
Median $150K
Menadžer Projekta
Median $105K
Financijski Analitičar
Median $110K
Računovođa
$79.7K
Menadžer Poslovnih Operacija
$61.8K
Poslovni Razvoj
$328K
Copywriter
$92.5K
Ljudski Resursi
$413K
Pravni
$131K
Menadžment Konzultant
$134K
Marketing Operacije
$99.5K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$209K
Regrutač
Median $100K
Prodaja
$221K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$133K
Menadžer Tehničkih Programa
$101K
Raspored Stjecanja

33.33%

GOD 1

33.33%

GOD 2

33.33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U ViacomCBS, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.33% stječe se u 1st-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stječe se u 2nd-GOD (33.33% godišnje)

  • 33.33% stječe se u 3rd-GOD (33.33% godišnje)

ČPP

The highest paying role reported at ViacomCBS is Ljudski Resursi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $413,055. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ViacomCBS is $134,200.

