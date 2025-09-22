Softverski Inženjer naknada in United States u Verkada kreće se od $195K year za L2 do $452K year za L6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $235K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Verkada. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
GOD 1
20%
GOD 2
30%
GOD 3
40%
GOD 4
U Verkada, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
10% stječe se u 1st-GOD (10.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (1.67% mjesečno)
30% stječe se u 3rd-GOD (2.50% mjesečno)
40% stječe se u 4th-GOD (3.33% mjesečno)
15%
GOD 1
25%
GOD 2
30%
GOD 3
30%
GOD 4
U Verkada, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
30% stječe se u 3rd-GOD (2.50% mjesečno)
30% stječe se u 4th-GOD (2.50% mjesečno)