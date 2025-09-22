Imenik tvrtki
Verkada
Verkada Operacije Prihoda Plaće

Medijan Operacije Prihoda paketa naknade u Verkada ukupno iznosi $190K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Verkada. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Ukupno godišnje
$190K
Razina
L4
Osnovna plaća
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Verkada?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

30%

GOD 3

40%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Verkada, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 10% stječe se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 30% stječe se u 3rd-GOD (2.50% mjesečno)

  • 40% stječe se u 4th-GOD (3.33% mjesečno)

15%

GOD 1

25%

GOD 2

30%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Verkada, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 30% stječe se u 3rd-GOD (2.50% mjesečno)

  • 30% stječe se u 4th-GOD (2.50% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Operacije Prihoda u Verkada ima godišnju ukupnu naknadu od $226,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Verkada za ulogu Operacije Prihoda je $185,000.

Ostali resursi