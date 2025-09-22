Imenik tvrtki
Verkada
Verkada Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in United States u Verkada kreće se od $111K do $158K year.

Prosječna Ukupna Naknada

$127K - $149K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$111K$127K$149K$158K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

30%

GOD 3

40%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Verkada, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 10% stječe se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 30% stječe se u 3rd-GOD (2.50% mjesečno)

  • 40% stječe se u 4th-GOD (3.33% mjesečno)

15%

GOD 1

25%

GOD 2

30%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Verkada, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 30% stječe se u 3rd-GOD (2.50% mjesečno)

  • 30% stječe se u 4th-GOD (2.50% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Verkada in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $157,950. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Verkada za ulogu Menadžer Programa in United States je $110,700.

