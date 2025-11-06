Imenik tvrtki
Softverski Inženjer naknada in Greater Hyderabad Area u Verizon kreće se od ₹1.02M year za MTS 1 do ₹4.89M year za PMTS. Medijan year paketa naknade in Greater Hyderabad Area ukupno iznosi ₹1.46M.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MTS 1
(Početni nivo)
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Dodaj komp.Poredi nivoe

Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Verizon, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stječe se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Verizon, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Verizon in Greater Hyderabad Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,890,252. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Verizon za ulogu Softverski Inženjer in Greater Hyderabad Area je ₹1,379,503.

Ostali resursi