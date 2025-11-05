Softverski Inženjer naknada in Atlanta Area u Verizon kreće se od $107K year za MTS 2 do $159K year za PMTS. Medijan year paketa naknade in Atlanta Area ukupno iznosi $114K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Verizon. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$107K
$94.9K
$3K
$9K
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U Verizon, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
34% stječe se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Verizon, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv