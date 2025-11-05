Imenik tvrtki
Verizon
Verizon Poslovni Analitičar Plaće u New York City Area

Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in New York City Area u Verizon ukupno iznosi $91.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Verizon. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Ukupno godišnje
$91.2K
Razina
L8
Osnovna plaća
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Verizon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Verizon, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 34% stječe se u 3rd-GOD (34.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Verizon, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u Verizon in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $131,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Verizon za ulogu Poslovni Analitičar in New York City Area je $84,600.

Ostali resursi