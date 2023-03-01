Imenik tvrtki
Veriff
Veriff Plaće

Plaće u Veriff kreću se od $24,788 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $115,575 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Veriff. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $70.8K
Menadžer Znanosti o Podacima
$94.8K
Znanstvenik Podataka
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ljudski Resursi
$94.3K
Menadžer Proizvoda
$114K
Menadžer Projekta
$24.8K
Prodaja
$116K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$80.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Veriff je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $115,575. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Veriff je $94,528.

Ostali resursi