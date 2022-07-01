VergeSense Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u VergeSense kreću se od $113,706 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $276,375 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika VergeSense. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Hardverski Inženjer
$276K
Dizajner Proizvoda
$184K
Menadžer Proizvoda
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menadžer Projekta
$114K
Softverski Inženjer
$167K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u VergeSense je Hardverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $276,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u VergeSense je $184,075.

Ostali resursi